Bei der Klub-WM drohen dem SC Magdeburg in der K.o.-Phase Duelle mit Kielce und Barcelona. Vorher müssen die Grün-Roten jedoch ihre Favoritenrolle in der Gruppe bestätigen.

Magdeburg. - Am 7. November startet für den SC Magdeburg die Mission Titel-Hattrick beim IHF Super Globe. Bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien wollen die Grün-Roten wie in den Jahren 2021 und 2022 triumphieren. Bis zum 12. November treffen sie in Dammam wieder auf Teams aus der ganzen Welt. Die Handball-Weltverband IHF hat nun den Spielplan veröffentlicht.