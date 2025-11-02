Beim SC Magdeburg werden am Montag auch die Nationalspieler wieder ins Training eingreifen. Schon am Mittwoch gehte es für die Grün-Roten ja im DHB-Pokal beim TV Großwallstadt weiter.

Die SCM-Isländer Omar Ingi Magnusson (l.) und Gisli Kristjansson konnten sich im zweiten Spiel gegen Deutschland über einen Sieg freuen.

Magdeburg - Beim SCM kann man sich über mehr zufriedene als unzufriedene Nationalspieler freuen. Denn die elf auf Reisen gegangenen Profis kehren unterm Strich eher mit positiven Ergebnissen nach Magdeburg zurück.

Auch wenn die Niederlage gegen Island aus deutscher Sicht bitter ist, kann sich die grün-rote Seele darüber freuen, dass Omar Ingi Magnusson, Gisli Kristjansson und Elva Örn Jonsson mit dem 31:29 am Sonntagabend wichtiges Selbstvertrauen tanken konnten. Denn das herbe 31:42 am Donnerstag war zuvor schon ein heftiger Tiefschlag. Alle drei Magdeburger konnten sich auch in die Torschützenliste eintragen. Kristjansson mit fünf Treffern, Magnusson mit vier und Jonsson mit drei. Kräftemäßig hat dieser Sieg aber schon einige „Körner“ gekostet, dann alle drei bekamen nur wenige Pausen.

Beim DHB-Team hingegen kam Lukas Mertens erst in den letzten 13 Minuten in die Partie, hatte dafür ja aber im ersten Duell fast durchgespielt und eine ordentliche Leistung gezeigt.

Beim Länderspiel Schweden gegen Spanien gab es beim Siebenmeter auch ein SCM-internes Duell zwischen Daniel Pettersson und Sergey Hernandez. Foto: IMAGO/TT

Revanchieren konnten sich auch die Schweden im Duell mit Spanien. Nachdem die erste Partie mit 30:34 verloren ging, hieß es am Sonnabend 34:31 für die Tre Kronors. Großen Anteil daran hatten in Eskilstuna auch die vier Magdeburger. Daniel Pettersson (5 Treffer), Albin Lagergren (4), Felix Claar (3), Oscar Bergendahl (2) waren allesamt unter den Torschützen zu finden und konnten ihren Magdeburger Teamkollegen Sergey Hernandez mit seinen Spaniern ärgern.

Auch Mantej Mandic musste sich mit Kroatien in der Schweiz geschlagen geben. Nach einem 29:26 im ersten Spiel hieß es nun 28:30. Der Vizeweltmeister hatte allerdings einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften. Dafür kehrte der vom SCM umworbene Dominik Kuzmanović vom VfL Gummersbach zwischen die Pfosten zurück. Der hatte am Donnerstag noch gefehlt.

Für Sebastian Barthold und seine Norweger reichte es beim Golden-League-Turnier im heimischen Trondheim nur zu einem Sieg gegen die Färöer Inseln (34:26). Die Duelle mit Dänemark (33:38) und den Niederlanden (33:37) wurden dagegen verloren.