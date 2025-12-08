Daniel Pettersson spielt schon seine zehnte Saison für den SC Magdeburg und hat jetzt sein 500. Bundesligator für die Grün-Roten geworfen. Aufgrund des engen Spielplans bleibt aber zum Feiern des Jubiläums keine Zeit.

Magdeburg - Als Daniel Pettersson am 11. September 2016 erstmals für den SC Magdeburg traf, hätte wohl keiner gedacht, dass er gut neun Jahre später sein 500. Bundesliga-Tor feiern kann und alles gewonnen hat, was man als Handballer mit einem Klub gewinnen kann. Damals traf der Rechtsaußen im Heimspiel gegen DHfK Leipzig drei Minuten vor Schluss zum 20:20, musste sich aber am Ende mit einem 21:21 begnügen. Die erste Saison des Schweden im grün-roten Trikot endete dann auf Rang fünf. Ein Jahr später war es Rang vier und danach folgte Rang drei. Im Jahr 2021 konnte Pettersson mit dem Gewinn der European League seinen ersten großen Titel bejubeln. Und in dieser Saison sollen im Idealfall der jeweils dritte Triumph in der Champions League und Meisterschaft sowie der zweite Pokalsieg her.