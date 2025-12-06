Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Oberröblingen durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Bonandji Valentim Pereira Nunes (FC RSK Freyburg) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg in Minute 83 2:0 in Führung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Freyburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Mänicke, Großmann, Töpe (81. Illig), Schulz, Kaiser, Weise, Kirchhoff (51. Staupendahl), Pereira Nunes, Sambu (81. Beyer), Rosenberg (81. Schirner)

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Kummer, Strese, Koch, Ernst, Franke, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Wanski, Meißner (33. Cepa)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120