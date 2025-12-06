Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

Minute 38: SV Blau-Weiß Dölau II 0:2 im Hintertreffen

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen musste noch einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (81.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Klein, Troitzsch, Klaus, Wittmann (56. Richter), Kleinert, Balbach, Grimm (75. Werdan), Lindenhahn

SG Reußen: Harre – Czaplicki (68. John), Benze, Besser (86. Flegel), Broda, Schulz, Herrmann, Grobstich (80. Krieger), Schicha, Flaschina, Gewinner

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27