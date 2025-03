Melbourne/Zürich - Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher stört sich an einer Formulierung des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel über alte weiße Männer. Vettel (37) hatte sich in einem Interview des „Tages-Anzeiger“ in Zürich lobend über Schumacher (49) geäußert, der im vergangenen Sommer seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte.

„Ich weiß nicht, ob ich selbst offen darüber sprechen könnte. Deshalb sollten wir schätzen, wenn das jemand tut“, sagte Vettel. „Eigentlich gut“ sei der Schritt Schumachers an die Öffentlichkeit in der Motorsportszene aufgenommen worden. „Aber natürlich ist der Motorsport noch die Welt, in der alte weiße Männer eine Benzin-Party feiern. Manche Dinge sind bei vielen tabu“, sagte Vettel weiter.

Schumacher entgegnete nun bei Instagram: „Vielen Dank für die Wertschätzung. Allerdings finde ich die Bemerkung über alte weiße Männer völlig daneben, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Finde diese Formulierung sehr engstirnig.“ Für Schumacher war nach eigener Einschätzung „das Outing kein Problem und ich wurde von der gesamten F1 unterstützt“.