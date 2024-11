Sieben Spiele, sieben Siege: Die Cleveland Cavaliers haben einen perfekten Start in die NBA-Saison hingelegt, Bestmarken des Teams sind in Reichweite. Die Bucks dagegen straucheln trotz zweier Stars.

Siebter Sieg: Cavaliers bleiben ungeschlagen in der NBA

Milwaukee - Die Cleveland Cavaliers haben auch gegen die Milwaukee Bucks gewonnen und bleiben als einziges NBA-Team der Eastern Conference ungeschlagen. Das 114:113 war der siebte Sieg im siebten Saisonspiel für die Cavs. Donovan Mitchell hatte mit insgesamt 30 Punkten und dem entscheidenden Treffer 0,3 Sekunden vor Schluss den größten Anteil am Erfolg gegen die Bucks. Milwaukee hat nun schon fünf Partien in Serie verloren und nur das Auftaktspiel in die Saison gewonnen.

Den Cavaliers fehlen nur noch zwei weitere Siege für den besten Start ihrer Geschichte. Acht Siege zum Auftakt einer Saison hatten sie zuletzt 1976. Die Bucks bekamen zwar eine ganz starke Leistung von Damian Lillard mit 41 Punkten und zehn verwandelten Dreiern sowie 34 Punkten von Giannis Antetokounmpo, konnten die Cavaliers aber dennoch nicht stoppen - und das trotz zwischenzeitlich 16 Punkten Vorsprung in der ersten Halbzeit.

Titelverteidiger gewinnt Heimspiel

Auf Rang zwei im Osten stehen die Boston Celtics, die zu Hause 113:103 gegen die Charlotte Hornets gewannen und damit den sechsten Sieg im siebten Spiel einfuhren. Der Titelverteidiger konnte sich auf Jayson Tatum verlassen, der auf 29 Punkte kam. Hinter den Celtics und den Cavaliers klafft in der Eastern Conference bereits eine Lücke zu den Verfolgern,