Singapur - Radsport-Star Mark Cavendish hat das letzte Rennen seiner Karriere gewonnen. Der 39 Jahre alte Brite siegte beim sportlich unbedeutenden Singapur Kriterium und verabschiedete sich damit nach fast 20 Jahren als aktiver Profi. Cavendish setzte sich im Sprint vor den Belgien Jasper Philipsen und Arnaud De Lie durch.

„Ich bin gerade sehr emotional. Auf den letzten fünf Runden dachte ich, das werden jetzt die letzten 15 Kilometer deiner Karriere. Dann bin ich zum letzten Mal unter dem Teufelslappen durch“, sagte ein sichtlich bewegter Cavendish. „Ich hatte seit der Tour de France kein Rennen mehr bestritten. Ich war ein bisschen nervös, dass ich stürzen könnte. Ich wollte das Rennen unbedingt beenden. Jetzt freue ich mich auf die Karriere abseits des Rads.“

Abschied auf Instagram

Einen Tag zuvor hatte der Brite allen Spekulationen ein Ende gesetzt und das Ende seiner Laufbahn verkündet. In den Monaten zuvor hatte Cavendish es stets vermieden, konkret über die Zukunft zu reden.

„Sonntag wird das letzte Rennen meiner professionellen Radsport-Karriere sein“, schrieb Cavendish bei Instagram. Er habe das große Glück gehabt, für fast 20 Jahre das zu tun, was er am meisten liebe, und er könne jetzt sagen, dass er auf dem Rad alles erreicht habe, was er könne. Er habe im Radsport immer den Unterschied machen wollen, „und jetzt bin ich bereit zu sehen, was das nächste Kapitel für mich bereithält.“

Dazu lief ein Video mit einem Zusammenschnitt einiger seiner Erfolge. Neben der Rekordzahl von 35 Etappensiegen bei der Tour de France feierte der Profi des Astana-Teams Weltmeister-Titel auf der Bahn und auf der Straße sowie Olympia-Silber 2016 in Rio de Janeiro im Madison.

Zum Ritter geschlagen

Anfang Oktober war Mark Cavendish auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William zum Ritter geschlagen worden. Damit wurde der Profi von der Isle of Man für seine großen Verdienste im Radsport und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke ausgezeichnet.

Die vergangene Tour de France hatte Cavendish im Juli als Letzter beendet, dabei allerdings seinen 35. Etappensieg eingefahren. Damit ist er alleiniger Rekordhalter. Insgesamt 15 Mal hat der Radprofi an der Frankreich-Rundfahrt teilgenommen.