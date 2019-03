Beim SES-Boxstall gibt es einen erneuten Trainerwechsel. Dirk Dzemski arbeitet künftig wieder mit Dominic Bösel zusammen.

Magdeburg l Dominic Bösel und Dirk Dzemski sind wieder vereint. Wenn der Europameister im Halbschwergewicht am 13. April in Halle gegen Orial Kolaj aus Italien seinen Titel verteidigt, steht Dzemski als Trainer wieder in seiner Ecke.

Bösel fragte bei Dzemski an

Erst vor einem Jahr hatten sich die beiden getrennt. Aber beim Kampfabend in Magdeburg am letzten Sonnabend hatte Bösel bei seinem alten Trainer angefragt. Dzemski: "Er hat im Hotel an meine Tür geklopft und gefragt, ob ich es wieder machen würde. Und da musste ich nicht lange überlegen."

Rauchfuß wieder Lehrer

Hintergrund des erneuten Trainerwechsels ist die Rückkehr von Rainer Rauchfuß in seinen alten Beruf als Lehrer. Der 63-Jährige hatte Bösel zuletzt trainiert und will künftig wieder als Berufsschullehrer arbeiten.