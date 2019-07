Mit einem achten WM-Platz über die zehn Kilometer ist Finnia Wunram vom SC Magdeburg zu den Olympischen Spelen nach Tokio geschwommen.

Yeosu/Magdeburg l Nach dem Zielanschlag begann das große Zittern: Bis zum 16. Platz erschien hinter jedem Namen auf der Anzeigetafel keine Zeitangabe, sondern das Wort "Photofinish". So eng ist es am Sonntagmorgen um kurz vor 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit beim Zehn-Kilometer-Rennen der Frauen im Ocean Park von Yeseo (Südkorea) zugegangen.



Einige Minuten vergingen also ins Land, bis endlich feststand: Finnia Wunram hat sich mit einem achten Platz bei der Schwimm-Weltmeisterschaft zugleich das direkte Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gesichert.



Die 23-Jährige vom SC Magdeburg schlug nach einem harten Endspurt und 1:54:50,7 Stunden an. Eine Medaille verpasste der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn um 1,6 Sekunden. Es gewann Xin Xin aus China in 1:54:47,2 Stunden vor Haley Anderson (USA).



Und Wunram wird nicht allein die Reise nach Tokio antreten: Mit 0,3 Sekunden Rückstand auf die Magdeburgerin belegte Leonie Beck aus Würzburg den neunten Platz. Die ersten zehn Damen lösten die Fahrkarte zu den Sommerspielen.