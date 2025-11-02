Divisions-Duelle in der NFL sind besonders brisant, die Heimniederlage der Lions gegen die Vikings schmerzt extra. Die Falcons und auch die Colts kommen mit einer Niederlage nach Deutschland.

Detroit - Die Detroit Lions um NFL-Star Amon-Ra St. Brown haben das wichtige Heimspiel gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings verloren und im Rennen um die sichere Playoff-Qualifikation einen herben Dämpfer kassiert. Beim 24:27 war St. Brown erneut der gefährlichste Passempfänger seines American-Football-Teams und kam auf 97 Yards Raumgewinn nach Pässen, blieb aber ohne eigenen Touchdown. Ungewohnt viele Fehler der Lions gaben den Gästen Zugriff auf die Partie, im Schlussviertel blockten die Vikings sogar ein Field-Goal-Versuch.

Für die Vikings war es der vierte Sieg im achten Spiel, die Lions stehen nun bei fünf Siegen und drei Niederlagen und verpassten es, in der NFC North an den Green Bay Packers vorbeizuziehen. Die Packers verloren ihr Heimspiel gegen die Carolina Panthers 13:16. Die Sieger der NFL-Divisionen haben einen Platz in den Playoffs sicher, alle anderen Teams qualifizieren sich über die Tabelle ihrer Conference.

Colts und Falcons verlieren vor Reise nach Berlin

Für eine Überraschung sorgten die Pittsburgh Steelers, die als erst zweites Team der Saison gegen die Indianapolis Colts gewannen. Beim 27:20 blieb Steelers-Quarterback Aaron Rodgers ohne großen Fehler und hatte einen Touchdown-Pass. Daniel Jones auf der anderen Seite leistete sich dagegen eine Woche vor dem Spiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons drei Interceptions. Auch die Falcons kommen mit einer Niederlage im Gepäck nach Deutschland. Gegen die New England Patriots gab es ein 23:24.