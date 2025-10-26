EM, Bundesliga, internationale Turniere: Die Stars des Tischtennis reisen ständig durch die Welt. Für einen deutschen Nationalspieler hat sich das jetzt in London gelohnt.

London - Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat das WTT-Turnier in London gewonnen. Im Endspiel besiegte der Einzel-Europameister von 2022 den top-gesetzten Japaner Tomokazu Harimoto in 4:2 Sätzen.

Der 28-Jährige von Borussia Düsseldorf verhinderte damit auch einen Doppelsieg der Familie Harimoto. Denn nur wenige Minuten vor dem Männer-Finale hatte die jüngere Schwester Miwa Harimoto das Endspiel der Frauen in einem Sieben-Satz-Krimi für sich entschieden.

Für Dang Qiu war es der zweite WTT-Erfolg nach 2022 in Lima. Der einzige deutsche Wettbewerb der Turnierserie World Table Tennis findet in diesem Jahr vom 4. bis 9. November wieder in Frankfurt am Main statt.