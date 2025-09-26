Farmingdale - Den Besuch am Eröffnungstag beim Ryder Cup hatte sich US-Präsident Donald Trump sicher ganz anders vorgestellt: Die Top-Golfer aus den USA liegen beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen Team Europa mit 2,5:5,5 zurück. „Das ist ein großartiger Tag für Europa“, schwärmte der Weltranglistenzweite Rory McIlroy aus Nordirland nach der überraschend klaren Führung beim größten Teamwettbewerb im Golfsport.

Titelverteidiger Europa düpierte am Freitagvormittag (Ortszeit) noch ohne Trump im Bethpage State Park vor den Toren von New York City die US-Golfer und lag 3:1 vorn. McIlroy und der Weltranglistensiebte Tommy Fleetwood aus England, Schwedens Ludvig Aberg und Englands Matt Fitzpatrick sowie Jon Rahm (Spanien) und Tyrrell Hatton (England) konnte ihre Matches gegen die US-Amerikaner für sich entscheiden.

Auch am Nachmittag (Ortszeit) behielten die Europäer die Führung und konnten sie sogar noch ausbauen. Sepp Straka (Österreich) mit dem überragenden Rahm sowie das englische Duo Justin Rose und Fleetwood konnten sich gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Lediglich die US-Amerikaner Justin Thomas und Cameron Young waren in ihrem Duell erfolgreich.

McIlroy mit beleidigender Geste

Ein Unentschieden gab es zwischen McIlroy mit Shane Lowry (Irland) und Patrick Cantlay und Sam Burns (beide USA). McIlroy sorgte zudem für Aufsehen, als er nach einem erfolgreichen Abschluss am 11. Loch nach Zwischenrufe aus dem Publikum den Mittelfinger in Richtung der Fans zeigte.

Am Samstag geht es auf dem Black Course auf Long Island weiter. Vor zwei Jahren hatten die Europäer in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten besiegt. Einen Sieg in den USA gab es zuletzt 2012 für McIlroy und Co.

Trumps Erscheinen hatte zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen rund um die Golfanlage geführt. Die Zuschauer des Ryder Cups wurden vorab von den Organisatoren gebeten, sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen sowie zusätzliche Kontrollen und Einschränkungen einzustellen. Bereits um 5.00 Uhr wurden die Tore im Bethpage State Park für die Fans geöffnet. Trump kam gegen Mittag (Ortszeit) auf dem Golfplatz an und verließ ihn rund zwei Stunden später wieder.