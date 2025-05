In China wurde um die Staffel-Plätze für die WM im September in Tokio gekämpft.

Guangzhou - Vier deutsche Staffeln haben sich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Japan qualifiziert. Bei den Qualifikations-Wettkämpfen in China in Guangzhou holte sich am Sonntag die Mixed-Staffel über 4x400 Meter den nächsten WM-Startplatz. Das Männer-Quartett über 4x400 Meter schaffte das bei den World Relays nicht.

Bereits am Samstag hatte das Frauen-Team über 4x100 Meter um die Olympia-Dritte mit der Staffel, Rebekka Haase, das Ticket gelöst. Gina Lückenkemper war in China nicht am Start. Auch die Frauen über 4x400 Meter belohnten sich überraschend mit der direkten WM-Qualifikation. Die Männer-Staffel über 4x100 Meter um den deutschen Rekordhalter Owen Ansah qualifizierte sich ebenfalls. Die WM findet vom 13. bis 21. September in Tokio statt.

Premiere feierte in Guangzhou die 4x100-Meter-Mixed-Staffel mit Deutschland auf Platz neun. Dabei sprinten zunächst zwei Frauen, dann zwei Männer die 100 Meter. Bei der WM wird das neue Event in diesem Jahr noch nicht ausgetragen. Es wurde aber bereits ins Programm der Europameisterschaften 2026 und der Olympischen Spiele 2028 aufgenommen.