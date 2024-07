London - Der mit Spannung erwartete Wimbledon-Abschied von Andy Murray im Einzel fällt aus. Der 37-Jährige hat seinen erhofften Start beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison kurzfristig abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten.

Der zweimalige Wimbledon-Sieger hätte am Dienstagabend für seine Erstrundenpartie gegen den Tschechen Tomas Machac die Centre-Court-Bühne bekommen sollen. Ein Einsatz im Doppel an der Seite seines Bruders Jamie Murray soll weiter möglich sein.

„Extrem enttäuscht“

Obwohl er unglaublich hart daran gearbeitet habe, nach seiner Operation vor gut einer Woche wieder fit zu werden, habe Murray die „sehr schwere Entscheidung“ getroffen, in diesem Jahr kein Einzel zu spielen, hieß es in einer Mitteilung von Murrays Team. „Er ist extrem enttäuscht, aber hat bestätigt, dass er im Doppel mit Jamie spielen werde und sich freue, ein letztes Mal in Wimbledon anzutreten.“

Murray hatte sich einem Eingriff am Rücken unterziehen müssen, um eine Zyste entfernen zu lassen. Wie der Schotte in Wimbledon berichtete, drückte die Zyste auf einen Nerv und beeinträchtigte das Gefühl im rechten Bein. Die Chance, ein letztes Mal vor seinem Karriereende bei seinem Heim-Grand-Slam-Turnier antreten zu können, wollte sich der zweimalige Olympiasieger aber bis zuletzt offen halten. „Ich habe alles versucht, was ich kann, um zu versuchen, bereit zu sein. Ich weiß nicht, ob das genug sein wird“, hatte Murray gesagt.

Einer der großen Vier

Murray zählt zu den schillernden Tennis-Größen. Drei Grand-Slam-Titel hat er in Zeiten der dominierenden Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gewonnen. Er triumphierte bei den US Open 2012 sowie in Wimbledon 2013 und 2016. 2013 beendete er die lange Wartezeit der Briten auf einen heimischen Sieger und kürte sich zum ersten Briten seit 77 Jahren, der bei den Herren gewann. 2012 in London sowie vier Jahre später in Rio de Janeiro feierte er den Gewinn der Olympia-Goldmedaille.

In Queens musste Murray in der Wimbledon-Vorbereitung aufgegeben. Seit Langem plagt er sich mit verschiedenen körperlichen Problemen und Verletzungen. Er hatte angekündigt, seine Karriere sehr wahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus fortzusetzen. Bei den Olympischen Spielen in Paris möchte er noch einmal antreten.