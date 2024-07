Lille - Vor dem ersten Olympia-Spiel ihrer Geschichte haben die deutschen Basketballerinnen mit einigen Personalproblemen zu kämpfen. Superstar Satou Sabally ging es nach Angaben ihrer Schwester Nyara am Sonntag „nicht so gut“. Ein geplantes Fernsehinterview sagte die 26-Jährige vom WNBA-Club Dallas Wings kurzfristig ab.

Sabally hatte sich bei der Olympia-Qualifikation in Brasilien im Februar eine schwere Schulterverletzung zugezogen und in den USA seitdem kein Spiel bestritten. Erst bei der Olympia-Generalprobe gegen das US-Team zu Beginn der Woche in London hatte Sabally ihr Comeback gegeben. Obwohl Sabally noch nicht wieder bei hundert Prozent ist, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass sie am Montag (13.30 Uhr) gegen Europameister Belgien zur Verfügung steht.

Die beiden Routiniers Marie Gülich und Romy Bär hatten zuletzt krank pausieren müssen. „Wir haben nicht einmal mit dem kompletten Kader trainieren können“, sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis. „Das ist natürlich nicht optimal. Aber wir freuen uns trotzdem riesig, hier dabei zu sein. Das ist für den deutschen Basketball etwas Einmaliges.“