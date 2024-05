Abu Dhabi - Anna-Maria Wagner hat sich bei den Judo-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi zum zweiten Mal nach 2021 den Titel geholt. Die 28-jährige Ravensburgerin siegte in der Klasse bis 78 Kilogramm im Finale gegen die Italienerin Alice Bellandi. Damit hat Wagner auch beste Chancen auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris.

Für den Deutschen Judo-Bund ist es die zweite Medaille bei den Titelkämpfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach der Bronzemedaille von Mascha Ballhaus in der Klasse bis 52 Kilogramm am Sonntag.

Wagner gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern im deutschen Judo-Team. Neben ihren WM-Erfolgen hatte sich auch bei Olympia in Tokio jeweils Bronze im Einzel und mit der Mannschaft geholt.