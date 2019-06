Wegen einer unerwarteten Linkslenkung stießen ein Taxi und ein Wohnmobil zusammen.

Priemern (vs) l Ein 42-jähriger Taxifahrer aus Magdeburg wurde bei einem Unfall verletzt, der sich am Dienstag, den 25. Juni gegen 12.25 Uhr auf der Bundesstraße 190 bei Priemern ereignete. Der Mann wollte nach rechts in einen Waldweg abbiegen und blinkte entsprechend.

Daraufhin beabsichtigte ein 61-jähriger Brandenburger, der sich mit seinem Wohnmobil dahinter befand, das Taxi zu überholen und scherte aus. Doch als er auf gleicher Höhe war, setzte der Taxifahrer plötzlich den linken Blinker und wollte nach links abbiegen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, und das Wohnmobil landete im Graben. Der Taxifahrer kam ins Krankenhaus.