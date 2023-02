Magdeburg - FCM-Trainer Christian Titz verändert die Startelf im Heimspiel gegen St. Pauli an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) im Vergleich zum 3:2-Erfolg in Kiel nur auf einer Position. Doch diese eine Anpassung überrascht durchaus: Erstmals seit 7. August läuft Tim Sechelmann wieder in einer Zweitliga-Partie von Beginn auf. Damals stand der 24-Jährige im Hinspiel gegen Kiel in der Startformation. Auf die Bank muss Silas Gnaka, der bei der jüngsten Auswärtspartie einen sehr gebrauchten Tag erwischte.