Lkw-Fahrerin verliert Kontrolle über Sattelzug mit 25 Kilo Kalisalz - Feuerwehr befreit 33-Jährige

Am Freitag kam es gegen 06.15 Uhr auf der K 1176 zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Die Freiwillige Feuerwehr Wolmirstedt rettete die eingeklemmte Lkw-Fahrerin.

Jersleben (vs) - Eine 33-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Sattelzug die K 1167 bei Jersleben. Aufgrund von Unebenheiten in der Fahrbahn verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über den Lkw, wodurch dieser in den Straßengraben geriet. Hierbei kippte der Sattelzug, welcher mit 25 Tonnen Kalisalz beladen war, um.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Wolmirstedt konnte die 33-jährige eingeklemmte Fahrerin glücklicherweise leicht verletzt gerettet werden. Sie wurde umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die ausgetretene Ladung wurde beräumt.

Durch die Feuerwehr wurde weiterhin das zuständige Umweltamt des Landkreises Börde informiert, welche keine Gefahren für die Umwelt feststellen konnte. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie zur Räumung der Ladung musste die Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden.