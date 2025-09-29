Kommunalpolitik im Harz Starkregen: Kann man die heftigen Folgen in den Huy-Orten künftig mindern?

Von Unwetterereignissen ist auch der Huy immer wieder betroffen. Die Folgen sind heftig. Erinnert sei an den Starkregen mit Überschwemmungen im April. Nun soll den Ursachen auf den Grund gegangen werden.