Straßenbau Ausbesserung der Bahnhofstraße in Calbe steht bevor
Löcher in der Calbenser Bahnhofstraße werden bald gefüllt. Daneben will die Kleinstadt weiter das Straßennetz verbessern und ausbauen.
29.09.2025, 09:00
Calbe. - Am Mittwoch beginnen – vorbehaltlich guter Witterungsverhältnisse – die Sanierungsarbeiten am noch ausstehenden Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen der Häveckerstraße und der Soolbrunnenstraße. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Im Anschluss sollen die Bauarbeiten in der Nicolaistraße fortgeführt werden, heißt es weiter.