  4. Straßenbau: Ausbesserung der Bahnhofstraße in Calbe steht bevor

Löcher in der Calbenser Bahnhofstraße werden bald gefüllt. Daneben will die Kleinstadt weiter das Straßennetz verbessern und ausbauen.

Von Thomas Höfs 29.09.2025, 09:00
Die Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße von Calbe gehen weiter.
Calbe. - Am Mittwoch beginnen – vorbehaltlich guter Witterungsverhältnisse – die Sanierungsarbeiten am noch ausstehenden Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen der Häveckerstraße und der Soolbrunnenstraße. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Im Anschluss sollen die Bauarbeiten in der Nicolaistraße fortgeführt werden, heißt es weiter.