Video: Loft in ehemaliger Schokoladenfabrik: Shootings und Übernachtungen in Magdeburg

Alte Neustadt - Die Decken: meterhoch. Das Interieur: eine Mischung aus alten Industrieanlagen, Holz und modernen Möbeln. Das Ambiente: stylisch und gemütlich zugleich. So überrascht es nicht, dass sich Fotografen gern im Loft einmieten, um Models, Influencer oder auch jeden anderen, der schöne Fotos von sich möchte, mal ganz anders in Szene zu setzen. Das hippe Mietstudio ist das Highlight in der Fabrik 61 an der Rogätzer Straße. Doch unter dem Dach des einstigen Heizhauses einer Schokoladenfabrik verbirgt sich noch mehr.

Das angesagte Loft in Magdeburg im einstigen Heizhaus einer Schokoladenfabrik hat eröffnet. Kamera: Sabine Lindenau / Schnitt: Torsten Grundmann

„Es ist einfach unsere Leidenschaft.“ Wenn Nicole Dalichow mit ihrem Mann Tino durch die Stadt geht, dann mit einem ganz anderen Blick. Immer, wenn die beiden Bauruinen entdecken, erwecken sie diese gedanklich schon aus dem Dornröschenschlaf. Das jüngste Objekt, die „Fabrik 61“, wie sie sie nennen, ist inzwischen so gut wie fertiggestellt.

Für das Loft, das vor wenigen Wochen eröffnet wurde, läuft die Vermietung gut an. Nicht nur Fotografen mieten es für Shootings. Einige Firmen haben hier schon Tagungen abgehalten. Auch einige Übernachtungsgäste gab es schon. Das positive Feedback ihrer Besucher überzeugt Nicole und Tino Dalichow, dass ihr Weg, Ruinen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, der richtige ist.