Stadtfeld-West - Pünktlich zum internationalen Hebammentag hat die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im St. Marienstift ihren hebammengeleiteten Kreißsaal eröffnet. Er ist der erste seiner Art in Magdeburg. das sind die Vorteile.

Im Video: Geburt in Magdeburg - Klinik eröffnet Hebammengeleiteter Kreißsaal

Das Krankenhaus St. Marienstift in Magdeburg hat jetzt einen hebammengeführten Kreißsaal.(Kamera: Sabine Lindenau / Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Nachfrage nach Geburten, die so natürlich wie möglich verlaufen, steigt auch im St. Marienstift, weiß Oberärztin Sara Marie Klammt. Und so entstand die Idee, einen Kreißsaal einzurichten, in dem die werdenden Eltern mit der Hebamme allein sind. Die Oberärztin, die bei ihrer Subspezifizierung im Hallenser Elisabeth-Krankenhaus den ersten Hebammen-Kreißsaal Sachsen-Anhalts kennenlernen konnte, brachte die Idee mit nach Magdeburg ins Marienstift.