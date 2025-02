Burg. - Endspurt bei der Wahl zum Deutschen Bundestag: Die Anträge für die Briefwahl bleiben in Burg auf hohem Niveau. Stand Donnerstag nutzten etwas mehr als 3.700 von etwa 19.000 Wahlberechtigten diese Möglichkeit der Stimmabgabe, teilte Stadt-Mitarbeiter Christian Luckau mit.

Bis zum Wochenende werden es wahrscheinlich noch um die 100 Anträge mehr sein - ungefähr 300 weniger als bei der Bundestagswahl vor drei Jahren. „Insgesamt haben wir uns darauf eingestellt“, so Luckau. Wichtig dabei: Empfänger der Unterlagen ist in diesem Fall der Landkreis. Aus diesem Grund wird nochmals darum gebeten, die Briefe nicht in der Stadtverwaltung abzugeben. Dort kann jedoch in der Alten Kaserne 2 zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung gewählt werden.

16 Wahllokale in Burg und Dörfer

In dieser Woche wurden auch die insgesamt 16 Wahllokale in der Kernstadt durch Mitarbeiter der Stadt und des Bauhofes und in den Ortschaften eingerichtet. Angefangen von Kugelschreibern bis hin zu Stühlen, Tischen oder Wahlurnen müsse alles vorhanden sein und entsprechend kontrolliert und protokolliert werden. Laut Stadt-Pressesprecher Felix Malter habe die Stadt rechtzeitig mit den Vorbereitungen begonnen und auch Verträge geschlossen. „Wir gehen davon aus, dass alles reibungslos funktioniert.“

Die Ergebnisse des kommenden Wahlsonntags können über einen Link auf der Homepage des Landkreises (www.lkjl.de) verfolgt werden.