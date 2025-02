Ohne sie hätte Möckern am Sonntag gar keine Wahl gehabt: 90 Prozent der Helfer in den Wahllokalen waren Ehrenamtliche. Ein Blick in die Wahllokale der Stadt zeigt, ob die Einheitsgemeinde im Landeswählertrend schwimmt.

Vorsortierte Stimmzettel in einem Wahllokal in Möckern.

Möckern. - Bei der Bundestagswahl am Sonntag hat sich gezeigt, dass die Wahlberechtigten in der Einheitsgemeinde Möckern in weiten Teilen dem Landestrend gefolgt sind. In einer Disziplin sind die Wähler in der Stadt Möckern sogar besser als der Landesdurchschnitt.