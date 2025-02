Junge Leute aus der Einheitsgemeinde haben klare Erwartungen an die neue Bundesregierung. Investitionen in Schulen und die Berufsausbildung stehen im Fokus.

Was Klötzer Erstwähler von der Politik wollen

Von AfD bis zu den Linken ist in Klötze angesagt

In der Einheitsgemeinde Klötze können am Sonntag zur Bundestagswahl auch 261 Erstwähler ihre Stimme abgeben.

Klötze. - Mit Spannung wird auch in der Einheitsgemeinde Klötze die Bundestagswahl am Sonntag erwartet. Unter den 8.091 Wahlberechtigten befinden sich 261 Erstwähler, davon sind 143 männlich und 118 weiblich. Auch wenn es einige komplett Desinteressierte gibt, scheint das politische Interesse bei den meisten Erstwählern oder jungen Menschen zu wachsen. Einige Erstwähler verzichten sogar auf ihre Wahl-Premiere. Die Volksstimme fragte im Stadtgebiet und in der Region Klötze bei einigen 18 bis 21-Jährigen nach ihrer Meinung und den Erwartungen.