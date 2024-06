Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Die AfD ist erstmals in den Kalbenser Stadtrat eingezogen - und das gleich als stärkste Kraft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - „Überraschend“ fand nicht nur der Kreisvorsitzende der AfD, Sebastian Koch, das vorläufige Endergebnis der Kalbenser Stadtratswahl. Denn obwohl noch keiner der vier Kandidaten auf der Liste seiner Partei zuvor kommunalpolitisch oder in anderer Funktion öffentlich in Erscheinung getreten ist, und obwohl alle aus sehr kleinen Orten mit geringen Bevölkerungszahlen stammen, haben sie den Sprung in den Stadtrat geschafft.