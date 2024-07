AfD sichert sich Posten Rechtsextreme AfD stellt zum ersten Mal einen Ortsbürgermeister in der Niederen Börde

Nach der Kommunalwahl am 9. Juni haben sich die Kräfteverhältnisse auch in den Ortschaften der Niederen Börde verschoben. In den Dörfern sind die Karten neu gemischt. In Samswegen gewann ein Kandidat der als rechtsextrem eingestuften AfD gegen die Amtsinhaberin.