Wie geht es nach der Kommunalwahl im Jerichower Land weiter? Gibt es in Gommern Ambitionen seitens der Parteien und Wählergemeinschaften, Fraktionen zu bilden? Wer erhält wie viele Sitze? Die Antworten.

Erdrutsch-Sieg für AfD: So verschieben sich die Machtverhältnisse im Stadtrat Gommern

Die Auszählung der Kommunalwahl in der Gommeraner Versammlungsstätte am 9. Juni 2024 dauerte Stunden und brachte auch einige Überraschungen mit sich.

Gommern. - Um in der Politik mitbestimmen zu können, braucht man Mehrheiten. In Gommerns Stadtrat haben sich die Mehrheitsverhältnisse nach der Kommunalwahl am 9. Juni verschoben. Wie geht es nun weiter?