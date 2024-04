Wählergemeinschaft Lüderitz stellt ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni in Tangerhütte vor.

Tangerhütte. - Die Wählergemeinschaft Lüderitz tritt mit sechs Kandidaten zur Stadtratswahl in Tangerhütte und mit zehn Bewerbern für die Ortschaftsratswahl in Lüderitz am 9. Juni an. Gemeinsames Ziel der Stadtratskandidaten sei dabei, die gesamte Einheitsgemeinde voranzubringen, erklärt jetzt Fraktionschefin Edith Braun.

Themen wie einen qualifizierten Brandschutz sowie den Ausbau und Erhalt von Kitas, Freibädern, Jugendclubs und Seniorenbetreuung, aber auch die Stärkung von Vereinen und eine bessere Beteiligung der Bürger an wichtigen Entscheidungen haben sich die Kandidaten als Schwerpunkte gesetzt.

Für einen Sitz im neuen Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bewerben sich: Edith Braun (Ortsbürgermeisterin, 73, aus Lüderitz), Diane Müller-Lanzke (Finanzwirtin, 49, aus Lüderitz), Mathias Sprunk (IT-Administrator, 44, aus Lüderitz), Uwe Nastke (Verkaufsleiter, 58, aus Demker), Tobias Kothe (Analytiker, 37, aus Schleuß) und Carsten Hintze (Betriebswirt, 55, aus Demker).

Die Hälfte der Bewerber (Braun, Sprunk und Nastke) sind bereits Mitglied im Stadtrat. Für den Ortschaftsrat in Lüderitz treten außerdem an: Edith Braun, Andreas Stute, Arne Fischer, Jörg Franz, Silke Hünemörder, Diane Müller-Lanzke, Jana Neiß, Gerald Otto, Mathias Sprunk und Markus Brose.