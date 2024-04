Die SPD-Fraktion in Tangerhütte tritt mit vielen neuen Bewerbern zur Kommunalwahl am 9. Juni an. Für den Stadtrat kandidieren sechs.

Für die SPD treten zur Stadtratswahl in Tangerhütte an: Christian Müller-Vogt, Norman Rentner (oben, von links), Ralf-Peter Bierstedt, Rosemarie Dizner, Anita Schupet und Holger Müller (unten, von links).

Tangerhütte - „Schluss mit dem Zank“, dieses Motto hat sich der SPD-Ortsverband für die Stadtratswahl am 9. Juni in Tangerhütte auf die Fahnen geschrieben. Sechs Bewerber treten für die Sozialdemokraten an. Unter den Kandidaten finden sich viele neue Gesichter. Aktuell gibt es drei SPD-Stadtratsmitglieder in Tangerhütte, zwei von ihnen werden nicht noch einmal für die Fraktion antreten.