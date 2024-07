Nun also doch: Stadtratsvorsitz-Wahl in Magdeburg wird wiederholt

Blick von der Zuschauertribüne in den Ratssaal im Alten Rathaus Magdeburg. Der neu gewählte Stadtrat muss erneut an die Wahlurne.

Magdeburg. - Die komplette konstituierende Sitzung muss nicht wiederholt werden, wohl aber dieser eine umstrittene Punkt: die Wahl des Ratspräsidenten. Der in einer inzwischen erwiesen rechtswidrigen Wahl gewählte Stadtratsvorsitzende Wigbert Schwenke ist diesen Posten vorerst wieder los. Ein Sondertermin noch vor der turnusmäßigen August-Sitzung soll allerdings nicht einberufen werden.

Stadtrat Magdeburg: Wiederholung von Wahlgang war nicht zulässig

Rückblick: Am 8. Juli war mit Wigbert Schwenke (CDU/FDP-Fraktion) nur ein Bewerber um das Amt des Vorsitzenden angetreten. Der CDU-Politiker, seit 1990 Mitglied im Stadtrat, hatte allerdings im ersten Wahlgang die nötige absolute Mehrheit um zwei Stimmen verpasst. Ein zweiter, der ausgerufen wurde, war nicht zulässig. Und auch die Anzweiflung des ersten Wahlgangs durch die CDU, woraufhin dieser noch einmal wiederholt wurde, war rechtswidrig. Das hatte das Landesverwaltungsamt auf Volksstimme-Nachfrage erklärt.

Im wiederholten Wahlgang hatte Schwenke die absolute Mehrheit erreicht und leitete von diesem Moment an die konstituierende Sitzung. Nachdem die Aufsichtsbehörde festgestellt hatte, dass die Wahl rechtswidrig war und mitteilte, mit der Landeshauptstadt Gespräche zum weiteren Vorgehen zu führen, steht nun fest, dass etwas anderes als eine erneute Wahl nicht möglich ist. Die Wiederholung soll am Donnerstag, 15. August, stattfinden – im Zuge der ohnehin anstehenden Stadtratssitzung.

Steht Wigbert Schwenke nach den ganzen Diskussionen rund um die umstrittene Wahl nun überhaupt noch zur Verfügung? „Das werden wir nach der Sommerpause in der Fraktion beraten“, erklärte der 63-Jährige. Auch eine gute Woche nach dem Wirrwarr ist ihm anzumerken, dass diese Wahl Spuren hinterlassen hat. Der CDU-Stadtrat weilt gerade mit der Familie im Urlaub und will erst einmal abschalten.

So reagiert die Stadtverwaltung Magdeburg

„Die Bewertung der Kommunalaufsicht liegt der Landeshauptstadt vor. Die Wahl des Stadtratsvorsitzenden war demnach nicht rechtmäßig“, so Pressesprecher Michael Reif. Er erinnerte noch einmal daran, dass das Rechtsamt bereits in der konstituierenden Sitzung zu Recht darauf hingewiesen habe, dass kein zweiter Wahlgangzulässig sei, wenn im ersten nur eine Person zur Wahl gestanden und diese die erforderliche Mehrheit nicht erreicht habe.

„Die rechtliche Bewertung der Kommunalaufsicht beinhalt auch, dass alle weiteren in der konstituierenden Sitzung gefassten Beschlüsse – einschließlich der Wahlen des 1. und des 2. Stellvertreters des Stadtratsvorsitzenden – rechtmäßig gefasst wurden“, so Reif. Deshalb stehe ausschließlich die Wahl des Stadtratsvorsitzenden in der Stadtratssitzung am 15. August erneut zur Disposition.