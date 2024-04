Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt. Auch die Ortschaftsräte in der Gemeinde Bördeland werden neu gewählt. Schon jetzt ist klar: nicht alle Gremien können voll besetzt werden.

Bördeland. - Am 9. Juni heißt es wieder Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt. Neben einem neuen Gemeinderat sind Bürger ab 16 Jahren im Bördeland auch aufgerufen, für ihren Heimatort einen neuen Ortschaftsrat zu wählen. Doch wie Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) kürzlich bereits feststellte, stehen nicht in jedem Ortsteil ausreichend Kandidaten zur Wahl, um die mögliche Anzahl an Vertretern auszufüllen.