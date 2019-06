Mario Kvesic (rechts, im Trikot von Aue) im Duell mit Nils Butzen. Während Butzen den FCM in Richtung verlassen hat, kommt Kvesic jetzt nach Magdeburg. Foto: dpa

Der 1. FC Magdeburg hat mit Mario Kvesic einen weiteren Mittelfeldmann verpflichtet und seine Transferplanungen damit abgeschlossen.

Magdeburg (vs) l Mit Mario Kvesic hat der 1. FC Magdeburg am Dienstag, 2. Juli, einen erfahrenen Akteur für das Drittliga-Team 2019/2020 verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, werde der erfahrene Mittelfeldmann ab sofort in der Landeshauptstadt Magdeburg tätig und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Mario Kvesic hat als offensiver Mittelfeldspieler Erfahrungen in der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft gesammelt, spielte in der Ersten Liga von Kroatien und sammelte internationale Erfahrungen in drei Europa League Spielen.

Zuletzt war Mario Kvesic beim FC Erzgebirge Aue und wird nun den noch jungen Drittliga-Kader des 1. FC Magdeburg mit seinen Erfahrungen verstärken. Geplant sei, dass Kvesic am Dienstag, 2. Juli, zur Mannschaft stoßen. Mit der Verpflichtung des 27-Jährigen sind die aktuellen Transferplanungen des 1. FC Magdeburg für die neue Spielzeit 2019/2020 in der 3. Liga grundsätzlich abgeschlossen.

Weitere Infos und Videos zum 1. FC Magdeburg