In der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP des Kreistags Harz hat es einen personellen Wechsel gegeben: Steffen Grundmann ist ausgeschieden, ihm folgt ein Politiker aus der Stadt Osterwieck.

Von Dennis Lotzmann 18.08.2025, 18:00
Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach.
Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach. Foto: H. Rühe

Halberstadt/Osterwieck. - Wenn der Kreistag Harz am Mittwoch, 27. August, in der Gröpertorschule in Halberstadt zur nächsten Sitzung zusammenkommt, gibt es in der Fraktion Buko (Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch)/Freie Wähler/FDP ein neues Gesicht. Dafür hat Steffen Grundmann seinen Stuhl geräumt.