In der Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP des Kreistags Harz hat es einen personellen Wechsel gegeben: Steffen Grundmann ist ausgeschieden, ihm folgt ein Politiker aus der Stadt Osterwieck.

Warum Steffen Grundmann sein Mandat aufgibt und wer ihm folgt

Michael Strube aus Osterwieck rückt für die Fraktion Buko/Freie Wähler/FDP in den Kreistag Harz nach.

Halberstadt/Osterwieck. - Wenn der Kreistag Harz am Mittwoch, 27. August, in der Gröpertorschule in Halberstadt zur nächsten Sitzung zusammenkommt, gibt es in der Fraktion Buko (Bürger unseres Kreises ohne Parteibuch)/Freie Wähler/FDP ein neues Gesicht. Dafür hat Steffen Grundmann seinen Stuhl geräumt.