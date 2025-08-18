Erstmals beteiligt sich Wolmirstedt an der Aktion „Stadtradeln“. Bürger können sich anmelden und ihre Kilometer zählen. Die Aktion läuft von Montag, 25. August, bis Sonntag, 14. September.

Radfahren als Wettbewerb: Wer tritt am meisten in die Pedale?

Die Stadtverwaltung legt vor: Isabella Petereit (v.l.), Steven Dalichow, ,Marko Kohlrausch, Monique Pauls, Jens Sonnabend und Julia Schneider zählen ihre Kilometer, die sie per Rad zurücklegen.

Wolmirstedt. - Obwohl in Wolmirstedt viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind, kann die Stadt offenbar nicht mit Fahrradfreundlichkeit punkten. Das ergab die Auswertung des Fahrradklimatestes. Die Bürger bescheinigten der Stadt nur die Note 4,9, wobei - wie bei Schulnoten - die 6 die schlechteste ist. Nun startet die Aktion Stadtradeln und kann dazu beitragen, dem Radfahren eine Lobby zu verschaffen. Mitmachen kann jeder.