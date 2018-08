Felix Schiller, Neuzugang beim VfL Osnabrück, singt nicht jugendfreie Fanlieder des 1. FC Magdeburg und erhält nun eine Geldstrafe.

Magdeburg/Osnabrück l Ein Video von Felix Schiller, ehemaliger Spieler des 1. FC Magdeburg und Neuzugang beim VfL Osnabrück, das am Montagabend unter anderem bei YouTube veröffentlicht worden ist, hat für Aufregung gesorgt. Der VfL reagierte mit einer "empfindlichen Geldstrafe" und entband Schiller von seinem Amt im Mannschaftsrat. Der 28-Jährige entschuldigte sich wiederum für die Aufnahme.

Das selbst gedrehte Video zeigt Felix Schiller, wie er durch Osnabrück läuft und währenddessen ein Fanlied des 1. FC Magdeburg singt. Der Abwehrspieler wirkt in dem Video alkoholisiert und äußert sich unter anderem nicht jugendfrei sowie herablassend gegenüber seinem neuen Verein. Das Video ist laut Verein in der Woche vor dem Ligaauftakt gegen die Würzburger Kickers entstanden. In sozialen Netzwerken wurde Schiller vor allem von VfL-Fans stark kritisiert, auch die Vertragsauflösung wurde gefordert.

Benjamin Schmedes, Sportdirektor VfL Osnabrück, meldete sich am Dienstagnachmittag zu Wort: "Felix hat sich umgehend bei mir gemeldet, sich glaubhaft für sein Fehlverhalten entschuldigt und die Umstände erklärt." Dennoch habe der Verein das Fehlverhalten weder tolerieren noch akzeptieren wollen und Schiller bestraft.

Videos Schiller beleidigt Osnabrück

Abwehrspieler Schiller hat die Strafe akzeptiert und sich gleichzeitig in einer Stellungnahme bei seinen Teamkollegen, den VfL-Fans und Osnabrückern für sein Verhalten entschuldigt. Er erklärte das Video damit, dass es zu einem "sehr emotionalen Zeitpunkt entstanden" sei. "Nach einer intensiven Vorbereitung habe ich dem Saisonstart so sehr entgegengefiebert und war maßlos enttäuscht, dass ich von einer Verletzung zurückgeworfen wurde", so Schiller.

Der 28-jährige Abwehrspieler hat sechs Jahre für den 1. FC Magdeburg gespielt und wechselte zuletzt ablösefrei zum VfL Osnabrück. Hier saß Schiller beim ersten Spiel auf der Ersatzbank.

