Die Alkoholfahrt eines Transporterfahrers ist bei Theeßen an der Autobahn 2 von der Polizei gestoppt worden. Er hatte über 1,7 Promille drauf - in den Mittagsstunden.

Denn das Gerät bleibt bei einem Wert von 1,76 Promille stehen. So geschehen am 28. November gegen 11.50 Uhr. Auf einem Autohof bei Theeßen kontrolliert die Polizei einen Fahrer eines VW-Transporters und zieht den Mann schließlich aus dem Verkehr.

Beim 69-Jährigen ist nach dem Alkoholtest eine Blutprobenentnahme angeordnet worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pikant: Auch einen gültigen Führerschein konnte der aus dem Jerichower–Land stammende Fahrer laut Polizei nicht vorweisen. Die sein ihm wegen ähnlicher Delikte bereits entzogen worden.