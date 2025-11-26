Heftige Strafe am Amtsgericht Burg Testfahrer von VW verursacht Unfall auf der A2 bei Theeßen: Ausbremsen geht schief und endet in Crash
Ein scheinbar harmloser Überholvorgang auf der Autobahn 2 ist bei Theeßen eskaliert und nun vor Gericht gelandet. Ein Testfahrer von VW bekommt dabei eine saftige Strafe.
Aktualisiert: 27.11.2025, 07:14
Burg/Theeßen - Eine normale Situation, wie sie täglich tausendfach auf der Autobahn 2 auftritt, ist eskaliert und ein Fall für das Amtsgericht in Burg. Hier ist ein Testfahrer von VW zu einer empfindlichen Strafe verurteilt worden. Der Vorwurf wiegt schwer.