Mann hat auch keinen Führerschein Am Sonnabendmorgen schon auf Droge: Fahrer von VW Touran wird auf der B1 von Polizei gestoppt
Was war denn da auf der Bundesstraße 1 los? Bei Schermen (Jerichower Land) hat die Polizei einen Fahrer von einem VW Touran gestoppt. In den Morgenstunden soll der schon unter Drogen gestanden haben. Und es gibt noch ein Problem.
22.02.2026, 10:54
Schermen - Während andere in diesen Stunden Hausarbeit oder Einkäufe erledigen, stehen andere unter Drogen. So wie ein Fahrer eines VW Touran, der in den Morgenstunden vom 21. Februar 2026 bei Schermen gestoppt wurde.