  4. Kontrolle auf der Bundesstraße 1: Frau wird in Genthin mit Audi gestoppt und von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Diese Fahrt hätte sie lieber nicht gemacht: Eine Frau ist in Genthin von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie war mit einem Audi unterwegs, der nicht auf den Straßen bewegt werden darf.

Von Marco Papritz 22.02.2026, 10:32
Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Genthin eine Frau mit einem Audi an der Weiterfahrt gehindert.
Symbolfoto: Imago/Funke Foto Services

Genthin - Tatort Berliner Chaussee/Bundesstraße 1 in Genthin. Hier ist am späten Abend vom 21. Februar 2026 bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Oder besser, der Audi, mit dem sie unterwegs gewesen ist.