Kontrolle auf der Bundesstraße 1 Frau wird in Genthin mit Audi gestoppt und von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Diese Fahrt hätte sie lieber nicht gemacht: Eine Frau ist in Genthin von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie war mit einem Audi unterwegs, der nicht auf den Straßen bewegt werden darf.