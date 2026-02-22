Kontrolle auf der Bundesstraße 1 Frau wird in Genthin mit Audi gestoppt und von Polizei aus dem Verkehr gezogen
Diese Fahrt hätte sie lieber nicht gemacht: Eine Frau ist in Genthin von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie war mit einem Audi unterwegs, der nicht auf den Straßen bewegt werden darf.
Genthin - Tatort Berliner Chaussee/Bundesstraße 1 in Genthin. Hier ist am späten Abend vom 21. Februar 2026 bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Oder besser, der Audi, mit dem sie unterwegs gewesen ist.