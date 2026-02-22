Am Freitagnachmittag setzte sich eine offensichtlich betrunkene Frau an das Steuer ihres Autos. Ein Zeuge beobachtete das, verfolgte sie und leitete die alarmierte Polizei zu ihr.

In Magdeburg wurde eine Autofahrerin von der Polizei gestoppt, die mit 2,73 Promille am Steuer saß.

Magdeburg. - Eine stark betrunkene Autofahrerin konnte in Magdeburg aufgrund eines Zeugenhinweises von der Polizei gestoppt werden. Wie diese mitteilt, habe der Zeuge am Freitag, 20. Februar 2026, gegen 15 Uhr beobachtet, wie die Frau im Stadtteil Neustädter Feld in ein Auto stieg und losfuhr.