Polizei stoppt Alkoholfahrt in Magdeburg Mit 2,73 Promille am Steuer: Zeuge verfolgt betrunkene Autofahrerin
Am Freitagnachmittag setzte sich eine offensichtlich betrunkene Frau an das Steuer ihres Autos. Ein Zeuge beobachtete das, verfolgte sie und leitete die alarmierte Polizei zu ihr.
22.02.2026, 10:13
Magdeburg. - Eine stark betrunkene Autofahrerin konnte in Magdeburg aufgrund eines Zeugenhinweises von der Polizei gestoppt werden. Wie diese mitteilt, habe der Zeuge am Freitag, 20. Februar 2026, gegen 15 Uhr beobachtet, wie die Frau im Stadtteil Neustädter Feld in ein Auto stieg und losfuhr.