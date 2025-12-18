In Burg ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Scooter-Fahrerin verletzt worden ist. Sie soll von einer Frau, die mit ihrem Auto unterwegs gewesen ist, übersehen worden sein.

Auto und Scooter krachen bei der Polizei in Burg ineinander - Frau kommt verletzt in ein Krankenhaus

Die Polizei ermittelt zur Ursache, wie es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall in der Bahnhofstraße in Burg gekommen ist. Eine Scooter-Fahrerin wurde bei dem Crash verletzt.

Burg - Tatort Bahnhofstraße. Am Mittwochnachmittag ist es in Burg direkt in der Nähe der Polizeistation zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war mit einem Scooter zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Crash am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 15.45 Uhr ereignet haben. In der Bahnhofstraße, gegenüber der Polizeistation, soll eine 68-Jährige versucht haben, mit ihrem Wagen ein Grundstück zu verlassen.

Unfall in Burg: Scooter-Fahrerin wird von Autofahrerin übersehen

Dabei habe sie eine Frau auf einem Scooter übersehen, welche auf dem Gehweg gefahren sei, heißt es weiter. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, „woraufhin die E-Scooter-Fahrerin stürzte“. Dabei hat sich die Frau verletzt.

Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.