Zwei Autos sind auf der Bundesstraße in der Nähe der Einmündung zur Genthiner Friedenstraße frontal zusammengestoßen. Das ist bislang bekannt.

Die Polizei ist am Donnerstagnachmittag auf der B107 im Einsatz.

Genthin - Auf der Bundesstraße 107 hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor der Einmündung nach Genthin-Süd ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem frontalen Zusammenprall zwischen zwei Personenkraftwagen kurz vor dem Abzweig Friedensstraße.

Beide Autofahrer konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen und angesprochen werden. Die Fahrer wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, einer der Beteiligten erlitt dabei schwere Verletzungen.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße 107 am Nachmittag voll gesperrt.

Von der Abfahrt Genthin-Süd aus war eine Umleitung eingerichtet. Verkehrsteilnehmer konnten über die Friedens- und Bebelstraße in die Innenstadt gelangen oder über die Gröblerstraße zurück auf die B107 fahren.

Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.