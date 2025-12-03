Zwei Autos sind am Dienstag, 2. Dezember 2025, in Burg ineinander gekracht. Auf der Grabower Landstraße waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr sind bei einem Unfall in Burg gefordert gewesen. Unter anderem galt es, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und den Unfallort zu reinigen.

Burg - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Nachmittag vom 2. Dezember 2025 in Burg gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten auf der Landesstraße 52 am Abzweig zum Wohngebiet Ihletal ineinander.

Bei dem Crash auf der Grabower Landstraße (L52) hab es drei Verletzte, wie es von der Polizei heißt. Nach Angaben eines Zeugen hab ein Fahrzeug, das auf der Hauptstraße unterwegs war, abbiegen wollen und habe dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. An allen beteiligten Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden, wie die Polizei weiter informiert. Zudem wurde ein unbeteiligtes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Während ihres Einsatzes hat die freiwillige Feuerwehr aus Burg bei den Unfallfahrzeugen auf der Grabower Landstraße das sogenannte Batteriemanagement vorgenommen. Foto: Feuerwehr Burg

Gegen 14.40 Uhr ist die freiwillige Feuerwehr aus Burg alarmiert worden, nachdem die Autos an der Kreuzung fast frontal zusammengestoßen waren. Die beteiligten Personen seien beim Eintreffen bereits medizinisch versorgt worden, heißt es von der Feuerwehr.

Für deren Einsatzkräfte galt es, die Unfallstelle abzusichern sowie die aus den Fahrzeugen gelaufenen Betriebsstoffe zu binden. Zudem wurde das sogenannte Batteriemanagement ausgeführt. Das heißt, dass die Batterien in den Autos kontrolliert und gegebenenfalls abgeklemmt wurde.

Interessant: Eine Vielzahl an modernen Fahrzeugen verfügen inzwischen über mehr als eine Batterie. Auch sind diese teilweise versteckt eingebaut. Steuergeräte von Airbags haben außerdem oft eine eigene Stromversorgung. Durch das Abklemmen der Batterie wird das Auslösen der Airbags als nicht automatisch unterbunden.