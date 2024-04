Burg - Einen Diebstahl haben Kunden am Sonnabend gegen 9.20 Uhr im Lidl in Burg verhindert. Ein Mann und eine Frau wollten eine Kundin bestehlen. Dafür platzierte sich das Duo an der Kasse hinter der Kundin. Als diese für einen Moment unaufmerksam war, griff der Mann in die Tasche der Kundin, um deren Portemonnaie zu stehlen. Dabei wurde er von einem Zeugen gesehen, der einschritt. Der Täter ließ die Geldbörse fallen und das Duo flüchtete aus dem Haus. Die Marktleiterin beobachtete, wie der Mann mit einem silbernen SUV mit hoher Geschwindigkeit den Parkplatz verließ, während die Frau zu Fuß verschwand. Die Polizei weist darauf hin, dass Geldbörsen und andere Wertgegenstände während des Einkaufs nicht lose in größeren Taschen verbleiben.

Zu leicht haben es Diebe dort hineinzugreifen und etwas mitgehen zu lassen. Besser sei es, Geldbörsen direkt und verdeckt am Körper zu haben. Auch sollten etwa mitgebrachte Handtaschen während des Einkaufes nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen werden, auch hier wäre es ein schneller Griff eines vorbeigehenden Täters, um die ganze Tasche zu stehlen. Letztlich sollten Kunden auch beim Verladen des Einkaufes ins Auto aufmerksam bleiben. So sollte weder der Einkauf unbeaufsichtigt bleiben noch das Auto unverschlossen, etwa in der Zeit, in der der Einkaufswagen wieder zurückgebracht wird. Im Falle der verhinderten Lidl-Diebe, hat die Polizei mit der Fahndung begonnen.

Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder via E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.