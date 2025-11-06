In Biederitz ist die Zahl der Einbrüche zuletzt deutlich gestiegen. Nun erreicht die Einbruch-Welle auch Gerwisch. Geschädigter ist ein 72-Jähriger.

Gerwisch. - In den letzten Wochen ist es in der Ortschaft Biederitz zu etlichen Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage mitteilte, war die Zahl deutlich höher als erwartet. Nun gab es auch in Gerwisch einen Einbruch.

Als ein 72-jähriger Mann aus Gerwisch zuletzt von einer Tagung heimkehrte, erwartete ihn dort eine böse Überraschung. Wie die Polizei mitteilt, sei es in seinem Haus - Ortslage Schröders Garten - zu einem Einbruch gekommen.

Das Haus sei nach Angaben der Polizei durchwühlt worden. Zum Diebesgut konnte der Geschädigte jedoch noch keine Aussage treffen. Durch die Kriminalpolizei wurden die Spurensicherung und weitere Ermittlungen übernommen.

Das Polizeirevier Jerichower Land bittet demnach alle Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder Informationen zu tatverdächtigen Personen haben, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail (levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) aufzunehmen.