Niegripp - Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Unter diesen Stichworten sind am Donnerstag Feuerwehren der Stadt Burg alarmiert worden.

Auf der L52 war zwischen Burg und Niegripp in den Mittagsstunden ein SUV gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde die Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Die Frau ist vom Rettungsdienst im Fahrzeuginneren betreut worden, während Kräfte der Feuerwehr aus Burg, Schartau und Niegripp die technische Rettung übernahmen. Dabei ist die hintere Tür auf der Fahrerseite vom stark verformten Wagen entfernt worden, wie die Burger Feuerwehr informiert. Auch die B-Säule musste entfernt werden.

Der Unfall hat sich auf der Landesstraße 52 kurz vor Niegripp ereignet. Foto: Feuerwehr Burg

Mit einem Spineboard (spezielles Rettungsbrett für Personen mit Verletzungen im Wirbelsäulenbereich) und unter dem Einsatz mehrerer Kameraden habe die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Im Anschluss wurden auslaufende Betriebsstoffe gesichert und die erforderlichen Gerätschaften gereinigt.

Laut einer Mitteilung der Polizei ist die 41-jährige Fahrerin „auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße“ abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dank richtet die Burger Feuerwehr an die Kameraden aus Niegripp und Schartau, an die Kollegen vom Rettungsdienst und von der Polizei „für eine professionelle Zusammenarbeit“. Dem Unfallopfer wünsche man eine rasche und vollständige Genesung.