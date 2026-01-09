Die Tatsache, dass die von ihm gestohlene Kamera aktiv ist und Bilder sendet, wird einem Dieb in Burg zum Verhängnis. Der wird von der Polizei geschnappt - direkt an der Wache.

Livebild verrät Aufenthaltsort: Dieb spaziert mit gestohlener Kamera durch Burg und wird dabei gefilmt

Um einen Dieb dingfest zu machen, musste die Polizei in Burg nur kurz vor die Wache treten.

Burg - Dumm gelaufen. So lässt sich der Versuch eines Mannes beschreiben, der in Burg eine Überwachungskamera gestohlen hat. Die filmte den Dieb auf seinem Weg durch die Stadt.

Die Tat soll sich laut Polizei am Donnerstag, 8. Januar 2026, ereignet haben. Ein 26-Jähriger soll im Bereich Feldmark-Bürgermark in eine Gartenlaube eingestiegen sein und eine Sicherheitskamera mitgehen lassen haben.

Dieb überführt sich mit gestohlener Videokamera in Burg quasi selbst

Nach kurzer Meldung über den Umstand brauchten die Beamten der Wache nur noch vor die Tür zu gehen, um den Beschuldigten zur weiteren Klärung des Sachverhalts mit ins Revier zu nehmen.

Der 26-Jährige führte nicht nur die gestohlene Kamera bei sich, sondern auch ein weiteres Gartengerät, welches einer anderen Geschädigten zugeordnet werden konnte.

Gegen den Dieb wurden nun mehrere Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.